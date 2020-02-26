Хотел купить адреса умерших: в Самаре осудили похоронного агента, предложившего взятку полицейскому

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:38:16+03:00

За три адреса, где недавно умерли люди, мужчина предложил правоохранителю 26 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре состоялся суд над 31-летним менеджером похоронного агентства, который пытался дать взятку сотруднику дежурной части отдела полиции. Дело в том, что мужчина пытался купить адреса недавно умерших, чтобы первым предложить родственникам договор об оказании ритуальных услуг.

– Как только похоронщик подтвердил свое намерение, полицейский сразу же сообщил Собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области о том, что ему предлагают взятку. За три адреса умерших сотрудник получил 26 тысяч рублей, – передает прокуратура Промышленного района.

Взяточник был задержан. Он полностью признал свою вину. В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. При этом приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU