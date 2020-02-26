2020-02-26T11:10:07+03:00
Общество

В Самаре покажут единственную пьесу Ремарка «Последняя остановка»

Постановка расскажет о последних днях «жизни» нацистского режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спектакль покажут в театре "Город" 5 мартаСпектакль покажут в театре "Город" 5 марта
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В Самаре в театре «Город» на следующей неделе покажут единственную пьесу Эриха Марии Ремарка — «Последняя остановка». Хронологически действие пьесы занимает всего два дня 1945 года — 30 апреля и 1 мая.

Произведение рассказывает о том времени, когда в Берлин вступили советские войска, столкнув между собой жертв и палачей. Ремарк в своей пьесе не просто описывает события, но и затрагивает важные вопросы: «Способна ли любовь нас спасти? Способно ли прощение все поправить?»

Драму «Последняя остановка» покажут в театре «Город» в следующий четверг, 5 марта. Начало спектакля — в 19:00. Он рассчитан на зрителей старше 14 лет.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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