2020-02-26T11:27:48+03:00
Общество

В Самарской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на неэпидемическом уровне
Владислав КИРСАНОВ
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В Самаре число заболевших не превышает 4,5 тысяч человекВ Самаре число заболевших не превышает 4,5 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о показателях заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ. С 17 по 23 февраля зарегистрировано 12003 простывших человек, в Самаре – 4394 человека.

– В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,6%. Статистика по совокупному населению находится на неэпидемическом уровне, – сообщает надзорный орган.

Специалисты напоминают о необходимости профилактики, а в случае заболевания призывают немедленно обращаться к врачам, избегая самолечения. Также нужно стараться избегать общения с простывшими людьми, чаще мыть руки и проводить влажную уборку в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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