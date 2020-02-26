В Самарской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о показателях заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ. С 17 по 23 февраля зарегистрировано 12003 простывших человек, в Самаре – 4394 человека.
– В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,6%. Статистика по совокупному населению находится на неэпидемическом уровне, – сообщает надзорный орган.
Специалисты напоминают о необходимости профилактики, а в случае заболевания призывают немедленно обращаться к врачам, избегая самолечения. Также нужно стараться избегать общения с простывшими людьми, чаще мыть руки и проводить влажную уборку в помещении.
ИСТОЧНИК KP.RU