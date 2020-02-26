Семейный подряд: супруги из Самарской области торговали дорогими наркотиками

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:49:00+03:00

Всего у супругов было найдено порядка 40 граммов наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы

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Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России по Самарской области задержали семейную пару из Жигулевска, которая занималась распространением наркотиков в регионе. В частности, мужчина был пойман после того, как сделал закладку на станции Химической в Тольятти.

– В дальнейшем у семейной пары обнаружили четыре упаковки с дорогими наркотиками. В общей сложности, удалось изъять из оборота 40 граммов запрещенных веществ, – сообщили в ведомстве.

Следствие по данному делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех фигурантов возможного наркокартеля. Супругам же грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU