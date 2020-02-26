Семейный подряд: супруги из Самарской области торговали дорогими наркотиками
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России по Самарской области задержали семейную пару из Жигулевска, которая занималась распространением наркотиков в регионе. В частности, мужчина был пойман после того, как сделал закладку на станции Химической в Тольятти.
– В дальнейшем у семейной пары обнаружили четыре упаковки с дорогими наркотиками. В общей сложности, удалось изъять из оборота 40 граммов запрещенных веществ, – сообщили в ведомстве.
Следствие по данному делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех фигурантов возможного наркокартеля. Супругам же грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU