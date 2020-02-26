Синоптики оценили готовность Самарской области к паводку
В Самарской области прошло заседание межведомственной противопаводковой комиссии. Участие в обсуждении приняли представители исполнительной власти и синоптиков, а также руководители муниципальных образований.
– По предварительному прогнозу, максимальные уровни воды можно ожидать в пределах среднемноголетних значений. Официальный прогноз максимальных уровней весеннего половодья на реках области будет представлен в установленные сроки — в первой декаде марта, – заявил начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.
Отмечается, что уровень воды у Тольятти сейчас на 2,9 метра выше прошлогоднего значения. В районе грузового порта рядом с Самарой – на 69 см. Также не выявлено опасных дефектов на гидротехнических сооружениях Жигулевской ГЭС.
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ИСТОЧНИК KP.RU