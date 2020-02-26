МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:43:22+03:00

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МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах.

Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

– Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты, – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон 3,4-3,8 ГГц. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

– Международный роуминг в сетях 5G пока что делает свои первые шаги. Вместе с тем, трудно отрицать удобство, обеспечиваемое автоматическим роумингом, особенно в ситуации, когда речь идет о том, что не нужно ничего доплачивать, получая опыт пользования самыми современными на сегодняшний день технологиями. Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G, могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке, – комментирует Алексей Бойко, аналитик агенства MForum Analytics.

ИСТОЧНИК KP.RU