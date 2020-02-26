Пустят ледокол: сообщение между Самарой и Рождествено наладят в ближайшие дни

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:42:46+03:00

Из-за тяжелой ледовой обстановки суда на воздушной подушке не могут ходить по Волге

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться с переправой Самара — Рождествено, которая в этом году из-за теплой для зимы погоды работает с перебоями. Глава региона дал задание пустить по Волге ледокол.

- Получил обращения жителей села Рождествено. Из-за тяжелой ледовой обстановки и образования торосов суда на воздушной подушке выходят из строя. Хотя ремонт ведется круглосуточно, люди все равно испытывают трудности, - написал Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

По словам главы региона, во вторник, 25 февраля, обломки льда закрыли вход в Рождественскую воложку, поэтому суда не ходили вообще. По реке решили пустить ледокол. Власти рассчитывают, что в ближайшие дни суда на воздушной подушке вновь начнут ходить между Самарой и Рождествено без проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU