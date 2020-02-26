2020-02-26T12:58:57+03:00
Общество

Горные лыжи и сноуборд: в Самаре пройдут Открытые любительские соревнования по зимним видам спорта

Они пройдут на горнолыжном комплексе «СОК»
Владислав КИРСАНОВ
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Для всех участников предусмотрены открытые тренировки на горнолыжном комплексе ФОТО: ГК «СОК»Для всех участников предусмотрены открытые тренировки на горнолыжном комплексе ФОТО: ГК «СОК»
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7 марта в Самаре состоится Открытый любительский турнир по зимним видам спорта – горным лыжам и сноуборду. Принять участие в нем смогут все желающие. Для этого достаточно заявиться на сайте ГК «СОК».

– Шанс посоревноваться в скорости по настоящим правилам будет дан всем, кто чувствует, что хорошо катается, но не является профессиональным спортсменом. Участников ждут спортивная трасса с вешками и воротами, хронометраж, судьи, призы, медали и соревновательный дух, – сообщают организаторы.

Для участников проводятся открытые тренировки «Царь Горы». Взнос за участие в соревнованиях составляет 400 рублей. ГК «СОК» находится на Сокольих горах в Красноглинском районе Самары. Там расположилось 10 трасс различной сложности, сноуборд-парк, а также кафе, прокат и парковки на 650 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Горные лыжи и сноуборд: в Самаре пройдут Открытые любительские соревнования по зимним видам спорта
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