Фонд защиты прав дольщиков потребовал признать застройщика ЖК «На Московском шоссе» банкротом

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:18:56+03:00

Летом 2019 года ЖК "На Московском" был внесен в реестр проблемных объектов Фото: Google Карты

Ранее директор фирмы и ее учредитель попали под уголовную статью

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства потребовал признать банкротом ООО «СК на Московском». Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона.

- Фонд защиты прав дольщиков подал заявление о банкротстве ООО «СК на Московском». Сделал он это по ходатайству правительства Самарской области, - сообщили в твиттере представители регионального министерства строительства.

Напомним, что данная компания является застройщиком жилого комплекса на 18 км Московского шоссе. Прошлым летом этот объект внесли в список проблемных. В сентябре 2019 года стало известно, что директор и учредитель этой фирмы были задержаны. Их подозревают в мошенничестве. Более 500 дольщикам ЖК был нанесен ущерб на 95 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU