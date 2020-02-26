2020-02-26T14:14:10+03:00
Общество

В Самаре на три дня ограничат движение в районе площади Куйбышева

Также изменятся маршруты общественного транспорта
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Такие меры проводятся в связи с масленичными гуляньямиТакие меры проводятся в связи с масленичными гуляньями
Изменить размер текста:

В Самаре с 28 февраля по 1 марта планируется масштабное мероприятие – «Широкая Масленица». Оно состоится на площади Куйбышева. В целях обеспечения безопасности в этом районе будет перекрыто движение автомобилей по нескольким улицам.

– Речь идет о площади Куйбышева, улице Чапаевской, проезд по которой будет закрыт от Вилоновской до Красноармейской, и об улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также на этих участках с 20 часов 29 февраля до 19 часов 1 марта будет запрещена парковка, – сообщили в городской администрации.

Кроме того, изменится схема движения автобусов № 24, 92, 297. Они будут направлены в объезд площади Куйбышева. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Самары можно будет долететь до Ванкувера
Блины, подарки и народные забавы: «Комсомолка» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу»
Самарцы смогут до конца недели проголосовать за скверы и бульвары, которые обновят в 2021 году
В Самаре на три дня ограничат движение в районе площади Куйбышева
Фонд защиты прав дольщиков потребовал признать застройщика ЖК «На Московском шоссе» банкротом
Горные лыжи и сноуборд: в Самаре пройдут Открытые любительские соревнования по зимним видам спорта
Пустят ледокол: сообщение между Самарой и Рождествено наладят в ближайшие дни
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
Синоптики оценили готовность Самарской области к паводку
«Чувствую себя хорошо»: Дмитрию Сазонову оглашают приговор в Самаре
Вмешалась погода: в Самарской области в ДТП погибли два человека
Семейный подряд: супруги из Самарской области торговали дорогими наркотиками
В Самарской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Самаре покажут единственную пьесу Ремарка «Последняя остановка»
Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки
Хотел купить адреса умерших: в Самаре осудили похоронного агента, предложившего взятку полицейскому