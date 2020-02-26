В Самаре на три дня ограничат движение в районе площади Куйбышева
В Самаре с 28 февраля по 1 марта планируется масштабное мероприятие – «Широкая Масленица». Оно состоится на площади Куйбышева. В целях обеспечения безопасности в этом районе будет перекрыто движение автомобилей по нескольким улицам.
– Речь идет о площади Куйбышева, улице Чапаевской, проезд по которой будет закрыт от Вилоновской до Красноармейской, и об улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также на этих участках с 20 часов 29 февраля до 19 часов 1 марта будет запрещена парковка, – сообщили в городской администрации.
Кроме того, изменится схема движения автобусов № 24, 92, 297. Они будут направлены в объезд площади Куйбышева. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршруты следования.
ИСТОЧНИК KP.RU