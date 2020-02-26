Самарцы смогут до конца недели проголосовать за скверы и бульвары, которые обновят в 2021 году

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:00:15+03:00

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Утром в среду, 26 февраля, в Самаре стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проходит оно в онлайн-режиме на сайте городской мэрии. Каждый житель областной столицы может проголосовать со своего компьютера или прийти в пункт электронного голосования. Всего их по городу открыли 40.

- Чтобы отдать свой голос за общественную территорию, нужно подтвердить, что вы являетесь жителем Самары старше 14 лет, указать свои ФИО, номер телефона и данные САРТСНА, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что на голосование вынесли 20 общественных пространств. В их числе сквер Энтузиастов, сквер на Хлебной площади, Ерик Парк в Волгаре, сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка, парк «Молодежный» и парк Воронежские озера. Голосование продлится по 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU