2020-02-26T14:43:44+03:00
Общество

Блины, подарки и народные забавы: «Комсомолка» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу»

В этом году встречаемся на набережной у бассейна ЦСКА
Евгения ВАСИНА
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Не пропустите!Не пропустите!Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Весна спешит, торопится, чтобы поскорее наступили теплые дни. «Комсомолка» приглашает всех жителей и гостей Самары весело и задорно проводить зиму. Уже в это воскресенье, 1 марта, в первый день весны Самара будет отмечать яркий и шумный праздник - «Широкую Масленицу».

В программе нашего праздника: веселые скоморохи, увлекательные конкурсы и викторины, молодецкие забавы (метание валенка, перетягивание каната, бег в мешках), песни и залихватские частушки, танцы, хороводы, интерактивное шоу «Русские силачи» и ярмарка от Клуба самарских рукодельниц. Специально от нашей радиоведущей Веры Цыганковой - мастер-класс по владению казачьей шашкой.

Всех гостей ждут вкусные блины и горячий чай. Встречаемся на Самарской набережной на площадке у бассейна ЦСКА. Начало в 12.00. Не опаздывайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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