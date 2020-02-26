2020-02-26T14:45:48+03:00
Общество

Из Самары можно будет долететь до Ванкувера

Рейс будет проходить через Стамбул
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Ванкувер пользуется большой популярностью среди самарских студентовВанкувер пользуется большой популярностью среди самарских студентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Грядущим летом пассажиры аэропорта Курумоч смогут добраться до Ванкувера. Для этого им понадобится всего одна остановка в Стамбуле. Оттуда три раза в неделю будут летать рейсы в Канаду.

– Продолжительность перелета составит 11 часов 45 минут. Во время стыковки туристы смогут познакомиться со Стамбулом, воспользовавшись бесплатными туристическими услугами TourIstanbul, – сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Отметим, что Ванкувер считается одним из пяти самых красивых городов мира, несколько лет подряд он занимал первое место по качеству жизни. Аэропорт Стамбула - один из самых крупных. Он позволяет спланировать маршрут более чем в 300 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
0:8 в двух последних матчах и два удаления у КС: стало известно, кто будет судить матч «Крылья Советов» – «Оренбург»
Из Самары можно будет долететь до Ванкувера
Блины, подарки и народные забавы: «Комсомолка» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу»
Самарцы смогут до конца недели проголосовать за скверы и бульвары, которые обновят в 2021 году
В Самаре на три дня ограничат движение в районе площади Куйбышева
Фонд защиты прав дольщиков потребовал признать застройщика ЖК «На Московском шоссе» банкротом
Горные лыжи и сноуборд: в Самаре пройдут Открытые любительские соревнования по зимним видам спорта
Пустят ледокол: сообщение между Самарой и Рождествено наладят в ближайшие дни
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
Синоптики оценили готовность Самарской области к паводку
«Чувствую себя хорошо»: Дмитрию Сазонову оглашают приговор в Самаре
Вмешалась погода: в Самарской области в ДТП погибли два человека
Семейный подряд: супруги из Самарской области торговали дорогими наркотиками
В Самарской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Самаре покажут единственную пьесу Ремарка «Последняя остановка»
Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки
Хотел купить адреса умерших: в Самаре осудили похоронного агента, предложившего взятку полицейскому