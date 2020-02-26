Из Самары можно будет долететь до Ванкувера

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Грядущим летом пассажиры аэропорта Курумоч смогут добраться до Ванкувера. Для этого им понадобится всего одна остановка в Стамбуле. Оттуда три раза в неделю будут летать рейсы в Канаду.

– Продолжительность перелета составит 11 часов 45 минут. Во время стыковки туристы смогут познакомиться со Стамбулом, воспользовавшись бесплатными туристическими услугами TourIstanbul, – сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Отметим, что Ванкувер считается одним из пяти самых красивых городов мира, несколько лет подряд он занимал первое место по качеству жизни. Аэропорт Стамбула - один из самых крупных. Он позволяет спланировать маршрут более чем в 300 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU