0:8 в двух последних матчах и два удаления у КС: стало известно, кто будет судить матч «Крылья Советов» – «Оренбург»

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:53:34+03:00

Два последних матча с бригадой этого судьи самарцы проиграли с общим счетом 0:8

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Российский футбольный союз объявил арбитров, которые будут обслуживать матчи 20-го тура РПЛ. На игру между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» назначена бригада Виталия Мешкова из Дмитрова. Его ассистентами станут Антон Аверьянов из Москвы и Арам Петросян из Бронниц. Эта встреча пройдет 28 февраля на «Самара Арене» и начнется в 19:30 по местному времени.

– На всех матчах чемпионата России будет действовать система VAR. В самарском матче во главе видеоарбитров выступит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, – сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что последние два матча, которые судил Виталий Мешков, «Крылья» проиграли с общим счетом 0:8 – матч против ЦСКА завершился со счетом 0:6, а игра со «Спартаком» закончилась со счетом 0:2. В поединке против красно-белых Мешков удалил двух игроков КС.

ИСТОЧНИК KP.RU