2020-02-26T14:58:58+03:00
Происшествия

В Самаре возле рынка «Норд» пожилой мужчина угодил под колеса «Калины»

Пострадавшего увезли на скорой в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина перебегал дорогу в неположенном местеМужчина перебегал дорогу в неположенном местеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром во вторник, 25 февраля, в районе рынка «Норд» в Самаре. Примерно в 7:15 на улице XXII Партсъезда под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 66-летний мужчина.

- За рулем отечественной легковушки находился 25-летний молодой человек. Он наехал на пешехода, когда тот решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель легковушки на момент ДТП был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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