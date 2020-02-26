В Самаре возле рынка «Норд» пожилой мужчина угодил под колеса «Калины»

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:58:58+03:00

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром во вторник, 25 февраля, в районе рынка «Норд» в Самаре. Примерно в 7:15 на улице XXII Партсъезда под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 66-летний мужчина.

- За рулем отечественной легковушки находился 25-летний молодой человек. Он наехал на пешехода, когда тот решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель легковушки на момент ДТП был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU