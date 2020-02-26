В Самаре возле рынка «Норд» пожилой мужчина угодил под колеса «Калины»
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром во вторник, 25 февраля, в районе рынка «Норд» в Самаре. Примерно в 7:15 на улице XXII Партсъезда под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 66-летний мужчина.
- За рулем отечественной легковушки находился 25-летний молодой человек. Он наехал на пешехода, когда тот решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель легковушки на момент ДТП был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU