2020-02-26T15:18:26+03:00
Общество

Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff объединяют усилия по поиску и внедрению инноваций

Альянс будет искать новые технологические решения как на российском рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках
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Билайн, X5 Retail Group, группа «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff объединились в альянс по поиску и внедрению инновацийБилайн, X5 Retail Group, группа «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff объединились в альянс по поиску и внедрению инноваций
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Билайн, X5 Retail Group, группа «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff объявляют о создании альянса по поиску и внедрению инноваций. Retail Innovation Tech Alliance (RITA) будет искать новые технологические решения как на российском рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках. Партнеры планируют осуществлять финансирование проекта на паритетных условиях.

Комитетом RITA будет выбран российский оператор, в задачи которого будет входить координация действий всех участников, организация скаутинга и отбора перспективных решений в России. Партнеры планируют открыто делиться друг с другом лучшими практиками и своими кейсами работы со стартапами. Партнером проекта для скаутинга в Европе рассматривается крупнейший международный акселератор Lafayette Plug&Play, для поиска стартапов в Израиле - один из лидеров этого направления - компания Axis.

Управляющий комитет RITA, куда войдет по одному представителю от каждой компании, будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных скаутинговых программ, которые в том числе смогут поехать на отборочный тур европейской программы Lafayette Plug&Play в Париже. В течение года планируется пять совместных раундов отбора как в России, так и за рубежом.

Партнеры RITA будут рассматривать технологические решения для различных сфер бизнеса – электронная коммерция, транспорт и логистика, потребительский опыт, качество товаров, операции в торговых точках, автоматизация процессов бэк-офиса, маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и другие. Ожидание от новых решений – рост эффективности текущего бизнеса, повышение скорости и качества принятия решений, улучшение клиентского опыта, а также формирование новых перспективных бизнес-моделей и направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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