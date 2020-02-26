В Самарской филармонии покажут уморительную комедию «Чужих мужей не бывает»

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:19:31+03:00

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Жителей Самары в праздничные мартовские выходные зовут в филармонию на уморительный спектакль «Чужих мужей не бывает». В главных ролях там — Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Андрей Кайков, Сергей Сафичев и Мария Фурсенко.

Комедия «Чужих мужей не бывает» рассказывает о девушке по имени Элизабет, которая живет в элитной квартире в центре Дублина. Она — любовница двоих женатых мужчин. Она встречается с ними в определенные дни недели, но все меняется, когда к ней неожиданно приезжает подруга Аннет. В один момент в квартире Элизабет встретятся все: и неверные мужья, они же любовники, и их разъяренные жены-домохозяйки.

Спектакль пройдет в филармонии 9 марта. Цена билетов от 1000 рублей. Купить билет можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU