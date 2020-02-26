«Куда поперся?!»: новичок «Крыльев Советов» Мехди Зеффан опробовал самарский гололед

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:34:59+03:00

Алжирский футболист оказался не готов ко льду в Самаре Фото: Instagram.com

Защитник самарцев с трудом добрался до автомобиля [видео]

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Два новичка «Крыльев Советов» – алжирец Мехди Зеффан и словенец Денис Попович – устроили прогулку по Самаре. Последний выступил в роли оператора. На видео хорошо заметно, с каким трудом футболисты добираются до припаркованного автомобиля. Самарский гололед заметно затрудняет им движение.

– Куда поперся?! – выкрикнула сопровождающая игроков девушка в тот момент, когда Зеффан пошел вдоль дороги, держась за стоящие машины.

«Крылья Советов» сыграют первый матч после возобновления чемпионата 28 февраля. На «Самара Арене» подопечные Миодрага Божовича встретятся с «Оренбургом». Ранее клуб презентовал новичков, в числе которых были Зеффан и Попович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/763029" frameborder="0"></iframe> Футболист "Крыльев Советов" Мехди Зеффан прогулялся по самарскому гололеду.

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ИСТОЧНИК KP.RU