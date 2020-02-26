«Куда поперся?!»: новичок «Крыльев Советов» Мехди Зеффан опробовал самарский гололед
Два новичка «Крыльев Советов» – алжирец Мехди Зеффан и словенец Денис Попович – устроили прогулку по Самаре. Последний выступил в роли оператора. На видео хорошо заметно, с каким трудом футболисты добираются до припаркованного автомобиля. Самарский гололед заметно затрудняет им движение.
– Куда поперся?! – выкрикнула сопровождающая игроков девушка в тот момент, когда Зеффан пошел вдоль дороги, держась за стоящие машины.
«Крылья Советов» сыграют первый матч после возобновления чемпионата 28 февраля. На «Самара Арене» подопечные Миодрага Божовича встретятся с «Оренбургом». Ранее клуб презентовал новичков, в числе которых были Зеффан и Попович.
Футболист "Крыльев Советов" Мехди Зеффан прогулялся по самарскому гололеду.
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ИСТОЧНИК KP.RU