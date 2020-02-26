В Самаре из ТЦ «Захар» эвакуировали 150 человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:57:22+03:00

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В среду, 26 февраля, в Самаре был эвакуирован торговый центр на улице Ново-Садовой. Речь идет о «Захаре». В 16:04 на шестом этаже здания сработала пожарная сигнализация.

– Спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу – «Пожар № 2». На месте стало понятно, что это был ложный вызов: никакого огня в торговом центре не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По словам специалистов, пожарная сигнализация сработала ошибочно. Однако из здания в целях безопасности эвакуировали 150 человек. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU