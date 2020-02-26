Дмитрий Азаров пообещал помочь многодетным погорельцам из Сызрани

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:58:29+03:00

Никто из детей не пострадал, но помощь потребовалась 46-летнему мужчине ФОТО: «КТВ-Луч»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме высказался о ЧП в селе Рамено Сызранского района. Напомним, там 25 февраля произошел пожар в частном доме, в котором жила семья с 11 детьми. К счастью, их удалось спасти, но пострадал 46-летний мужчина.

– Дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе решить жилищный вопрос. Ранее многодетной семье помогли с покупкой дома, который вчера сгорел. Поддержим и сейчас, не оставим 11 детей без крыши над головой! – написал Дмитрий Азаров.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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Огонь охватил жилище ранним утром 25 февраля и распространился на площади 150 кв.м (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU