В Тольятти наградили парня, который нашел кошелек с деньгами и отнес его в полицию

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:44:42+03:00

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В Тольятти сотрудники линейного отдела полиции посетили местный социально-экономический колледж. Пришли они туда не случайно, а чтобы наградить студента 1 курса В.И Сергеева благодарственным письмом от имени своего начальника и памятным подарком.

- В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк, который отнёс в дежурную часть линейного отдела полиции для передачи владельцу, - объясняют в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В кошельке находились шесть с половиной тысяч рублей. Силовики оперативно установили личность владельца и вернули ему потерянную вещь. Во время визита в учебное учреждение правоохранители также рассказали молодежи об их правах и обязанностях, а также напомнили об ответственности за нарушения закона. Кроме того, полицейские объяснили ребятам основные правила поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU