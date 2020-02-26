Жителей элитного поселка в Самаре собираются лишить воды

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:32:19+03:00

Таким образом коммунальщики хотят повлиять на тех, кто не платит деньги за водоснабжение

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Неприятные известия сегодня, 26 февраля, пришли для жителей элитного поселка на 9 просеке в районе 1 и 2 линий. Их долги за воду составляют аж 216 тысяч рублей.

- "РКС-Самара" отправляли должникам неоднократные напоминания о долгах, привозили световой проектор, которым подсвечивался долг на стене дома, пытались взыскать долги в судебном порядке, - отмечают в пресс-службе "Самарских коммунальных систем".

В организации выяснили, что некоторые из домов "вне закона", их нет в Росреестре, владельцев таких зданий тяжело привлечь к суду. Но в то же время эти дома-фантомы продолжают поглощать воду и производить стоки. Коммунальщики нашли способ повлиять на хитрых домовладельцев - их просто отключат от услуг, за которые они не платят.

Сотрудники "РКС-Самара" уже обследовали территорию, чтобы определить, каким образом лучше провести отключение должников от водоснабжения. На следующей неделе пройдёт обследование для последующего отключения от канализации.

Правда, ситуация уже стала меняться в лучшую сторону. Сразу после рейда один из должников оплатил 21 тысяч рублей в счет долга. Вышли на связь и несколько других абонентов, они договорились о встрече на заседании комитета по дебиторской задолженности. Остальные будут отключены от услуг водоснабжения и водоотведения, как только позволит погода.

ИСТОЧНИК KP.RU