Зимняя или летняя? Самарец сломал зуб об автомобильную резину в хлебе

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:27:46+03:00

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Житель областной столицы Дмитрий Осьминин бьет тревогу в социальных сетях. В паблике "Самара life" мужчина заявил, что стал жертвой...буханки хлеба.

- Кушал значит я хлеб, не пойму че за... попалась, начал разжевывать сломал зуб, - объяснил горожанин.

Пострадавший решил разобраться, в чем причина случившегося. Он изучил мучное блюдо и нашел в хлебе куски резины от автомобильного колеса. Правда, Дмитрий не понял, о зимней или летней резине идет речь.

Самарец написал о случившемся в социальных сетяхФото: соцсети

Подписчики группы поддержали Осьминина. Многие из них заявили, что им в хлебе тоже попадалось всякое - в частности, волосы и гвозди. Земляки посоветовали самарцу обратиться к производителю и потребовать от того компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU