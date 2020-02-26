Зимняя или летняя? Самарец сломал зуб об автомобильную резину в хлебе
Житель областной столицы Дмитрий Осьминин бьет тревогу в социальных сетях. В паблике "Самара life" мужчина заявил, что стал жертвой...буханки хлеба.
- Кушал значит я хлеб, не пойму че за... попалась, начал разжевывать сломал зуб, - объяснил горожанин.
Пострадавший решил разобраться, в чем причина случившегося. Он изучил мучное блюдо и нашел в хлебе куски резины от автомобильного колеса. Правда, Дмитрий не понял, о зимней или летней резине идет речь.
Самарец написал о случившемся в социальных сетяхФото: соцсети
Подписчики группы поддержали Осьминина. Многие из них заявили, что им в хлебе тоже попадалось всякое - в частности, волосы и гвозди. Земляки посоветовали самарцу обратиться к производителю и потребовать от того компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU