На этой неделе из Самары в Рождествено могут запустить «Омики»

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:55:13+03:00

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В среду, 26 февраля, между Самарой и Рождествено восстановили движение судов на воздушной подушке. Это удалось сделать благодаря улучшению ледовой обстановки на реке. Об этом в твиттере сообщили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- В зависимости от подвижек льда на четверг-пятницу планируется запустить движение ОМ-142, - отметили в минтрансе.

Отметим, что из-за аномально теплой зимы переправа между Самарой и Рождествено в этом году работает со сбоями. Суда на воздушной подушке из-за торосов постоянно получают повреждения, в связи с чем им требуется ремонт, который занимает длительное время. На днях губернатор Дмитрий Азаров поручил пустить по Волге ледокол, чтобы возобновить движение судов до Рождествено.

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ИСТОЧНИК KP.RU