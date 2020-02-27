2020-02-27T10:04:26+03:00
Спорт

«Крылья Советов» заняли 11-е место в Кубке ФНЛ

В заключительном поединке самарцы одержали минимальную победу
Владислав КИРСАНОВ
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Первый официальный поединок молодежки состоится 29 февраля в СамареПервый официальный поединок молодежки состоится 29 февраля в СамареФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На Кипре состоялся матч за 11-е место в Кубке ФНЛ, в рамках которого молодежный состав «Крыльев Советов» встречался с красноярским «Енисеем». Матч сложился очень напряженным, никто из соперников не хотел уступать друг другу.

– Единственный мяч забили самарцы – на 71-й минуте самым расторопным на добивании оказался Алексей Войченко. Таким образом, КС стали 11-ми на турнире, – сообщает пресс-служба самарцев.

Свой первый официальный матч подопечные Владимира Кухлевского проведут 29 февраля против сверстников из «Оренбурга». Игра пройдет на стадионе «Металлург» и начнется в 13:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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