2020-02-27T10:05:45+03:00
Происшествия

В Самарской области осудили активных участников преступной группы

Ближайшие семь лет они проведут за решеткой
Владислав КИРСАНОВ
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Группа орудовала на территории области до середины 2018 годаГруппа орудовала на территории области до середины 2018 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области была раскрыта преступная группа, которая занималась поставками крупных партий наркотиков. В результате были задержаны два активных участника банды – 62-летний мужчина и 57-летняя женщина.

– По версии правоохранителей, именно эти люди нашли и организовали канал поставки героина. Суд признал их виновными и назначил наказание по статье 228 УК России, – сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Подсудимая получила 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима, ее подельник – 7 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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