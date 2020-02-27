«АКОМ» обучил производственным навыкам свыше ста студентов-электрохимиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:29:59+03:00

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На современном этапе развития отечественной экономики у промышленных предприятий высока потребность в квалифицированных практико-ориентированных кадрах, способных реализовывать широкий спектр производственных функций. Поэтому сотрудничество с образовательными учреждениями имеет особое значение для лидера аккумуляторной отрасли России – компании «АКОМ».

Для удовлетворения кадровых потребностей предприятия в Жигулевском государственном колледже три года назад по инициативе «АКОМ» открыто направление «Электрохимическое производство». По договору дуального обучения студенты данного направления получают возможность производственной практики на заводе. За этот период 111 молодых специалистов смогли получить необходимые профессиональные навыки уже во время учебы.

В настоящее время на «АКОМе» проходят обучение студенты-электрохимики 2-го и 3-го курсов, а также 4-го курса направления «Технология машиностроения».

Под руководством наставников молодые люди подробно изучают производственный процесс, знакомятся с современным высокотехнологичным оборудованием, осваивают определенные виды работ: сборка аккумуляторной батареи, составление чертежей и т.д. В обязательном порядке – изучение системы бережливого производства и 5С.

Таким образом, производственная практика помогает актуализировать знания, полученные в колледже, достичь той профессиональной подготовки, которая максимально соответствует требованиям современного рынка труда. К тому же по окончании учебы у студентов есть реальная возможность трудоустроиться на «АКОМ», получить ценный опыт работы вместе с лучшими специалистами отрасли химических источников тока.