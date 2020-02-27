Самарцы научились экономить и стали чаще использовать кэшбэк

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:15:36+03:00

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МТС проанализировала статистику использования популярных приложений и выяснила, как изменились предпочтения и интересы самарских абонентов за 2019 год.

По данным оператора, каждый третий самарский абонент МТС как минимум раз в месяц пользуется приложением «Мой МТС». Сервис позволяет в режиме реального времени контролировать затраты на связь, менять тариф, подключать и отключать дополнительные услуги, пополнять счет и решать возникшие вопросы в чате техподдержки. Вторым по популярности стал МТС Cashback - по сравнению с 2018 годом, самарцы на 40 процентов чаще совершали покупки в интернет-магазинах и оплачивали услуги такси через этот сервис. Приложение дает возможность возвращать до 25 процентов потраченных на покупки средств, которые затем можно тратить на оплату услуг связи, в том числе на развлекательные сервисы, или на товары в салонах МТС. Накопленный кэшбек самарцы чаще всего тратили в ноябре и декабре – традиционные месяцы предпраздничного шопинга, - а также в мае, когда многие решают поменять смартфон или купить к нему аксессуары накануне периода отпусков.

В число наиболее часто используемых самарскими абонентами приложений также вошел сервис телемедицинских консультаций SmartMed – за год количество самарцев, желающих дистанционно проконсультироваться с московскими врачами, возросло более, чем в три раза, и около 70 процентов пользователей составили женщины с детьми до семи лет. Замыкают пятерку самых популярных приложений МТС ТВ (число самарцев, предпочитающих смотреть новости, спортивные матчи и другие телепрограммы, на смартфонах и планшетах, выросло за 2019 год в 12 раз) и МТС Библиотека, в которой самарские читатели этой зимой чаще всего скачивали «Ведьмака» и «Большую книгу ленивой мамы».

ИСТОЧНИК KP.RU