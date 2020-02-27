2020-02-27T10:55:08+03:00
Общество

«Увел» деньги с карты: в Самарской области мужчину будут судить за кражу

Местный житель нашел потерянный телефон, но возвращать его не спешил
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина нашел на улице телефон и воспользовался деньгами на мобильном банкеМужчина нашел на улице телефон и воспользовался деньгами на мобильном банкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Сызрани отреагировали на заявление 55-летнего мужчины. Обратившийся рассказал, что его жена потеряла мобильный телефон. При этом семейная банковская карта была «привязана» к пропавшему номеру. В итоге оттуда исчезли 13 тысяч рублей.

– Полицейские установили, что гаджет нашел 29-летний житель соседнего дома. Он перевел деньги на свой счет, после чего снял их и потратил. При этом задержанный ранее уже был судим, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Телефон удалось вернуть законной владелице, а вот любитель легких денег теперь пойдет под суд. Его обвиняют по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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