«Увел» деньги с карты: в Самарской области мужчину будут судить за кражу
Полицейские Сызрани отреагировали на заявление 55-летнего мужчины. Обратившийся рассказал, что его жена потеряла мобильный телефон. При этом семейная банковская карта была «привязана» к пропавшему номеру. В итоге оттуда исчезли 13 тысяч рублей.
– Полицейские установили, что гаджет нашел 29-летний житель соседнего дома. Он перевел деньги на свой счет, после чего снял их и потратил. При этом задержанный ранее уже был судим, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Телефон удалось вернуть законной владелице, а вот любитель легких денег теперь пойдет под суд. Его обвиняют по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU