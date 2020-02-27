В Самаре у подъезда дома упал козырек
Сегодня утром, 27 февраля, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. У подъезда дома на улице Фадеева, 67 обвалился козырек. Что послужило причиной этого происшествия, неизвестно.
– К счастью, обошлось без жертв. Но выглядит все это страшно. Надеемся, что управляющая компания разберется, а ответственные лица понесут за это наказание, – сообщают очевидцы в социальных сетях.
На место уже прибыли коммунальщики. Сейчас они занимаются устранением обвала. Сколько времени займет уборка большой бетонной плиты, неизвестно. Отметим, что похожий случай уже случался в городе в прошлом году. Тогда причиной падения козырька стало большое количество снега.
ИСТОЧНИК KP.RU