В Самаре у подъезда дома упал козырек

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:24:54+03:00

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Сегодня утром, 27 февраля, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. У подъезда дома на улице Фадеева, 67 обвалился козырек. Что послужило причиной этого происшествия, неизвестно.

– К счастью, обошлось без жертв. Но выглядит все это страшно. Надеемся, что управляющая компания разберется, а ответственные лица понесут за это наказание, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

На место уже прибыли коммунальщики. Сейчас они занимаются устранением обвала. Сколько времени займет уборка большой бетонной плиты, неизвестно. Отметим, что похожий случай уже случался в городе в прошлом году. Тогда причиной падения козырька стало большое количество снега.

ИСТОЧНИК KP.RU