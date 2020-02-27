Карантин по бешенству в Самарской области добрался до села Тимашево
Правительство Самарской области ввело карантин по бешенству в селе Тимашево. Оно находится в Кинель-Черкасском районе региона. Ограничительные мероприятия там продлятся с 26 февраля по 26 апреля.
– В этом пункте запретят проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными. Также нельзя будет вывозить животных за пределы села, – говорится в сообщении.
Контролировать выполнение этих запретов будет департамент ветеринарии Самарской области. Всего с начала 2020 года в регионе выявили уже 8 очагов бешенства. Среди погибших животных от опасной болезни: несколько лис, собака и кошка, а также корова.
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ИСТОЧНИК KP.RU