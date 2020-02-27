Вирус добрался до «Самарской Луки»: в регионе выявили новый очаг АЧС
В Самарской области выявили еще один, уже пятый по счету, очаг вируса африканской чумы свиней. На этот раз он затронул национальный парк «Самарская Лука».
- В среду, 26 февраля, на территории Сосново-Солонецкого участкового лесничества в 53 квартале «Самарской Луки» были найдены 9 трупов диких кабанов. У всех них был выявлен возбудитель вируса африканской чумы свиней, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Скоро на этой территории установят карантин. Департамент ветеринарии уже направил губернатору региона соответствующее представление.
Напомним, что предыдущий очаг АЧС нашли в селе Нижняя Быковка в Кошкинском районе. Там погибли два кабана. До этого от вируса погибли 5 кабанов в селе Новый Буян в Красноярском районе. Изначально же африканскую чуму свиней обнаружили на территории охотохозяйств в Кошкинском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU