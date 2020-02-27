В Тольятти торговали просроченным сыром и творогом

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области выявили в Тольятти несколько местных производителей, которые оформили документы на товар после того, как он стал просроченным. Речь идет о твороге и сыре моцарелла.

– Документы на товар оформлялись через пять дней после того, как истекал их срок годности. В частности, творог регистрировали 30 января, в то время как его срок годности истек 25 января. 6 кг сыра также были просроченными, – сообщили представители надзорного органа.

Данные продукты потребовали изъять из продажи, а на ответственных лиц завели административные дела. Разбираться в этом вопросе будут компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU