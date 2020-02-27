Стали известны артисты, которые выступят в Самаре на Big Love Show 2020

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:31:44+03:00

Музыкальное событие соберет как популярных исполнителей, так и новые лица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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18 июля 2020 года в Самаре пройдет музыкальный фестиваль Big Love Show. На одной сцене выступят множество артистов, а само мероприятие пройдет в формате open-air.

– В Самару приедут Loboda, Полина Гагарина, Zivert, Мари Краймбрери, Звонкий, Юлианна Караулова, «Градусы», Влад Рамм и многие другие. Будет нереально круто! – рассказали организаторы.

Фестиваль состоится в честь 20-летия Love Radio на «Самара Арене». Поле стадиона лишь однажды принимало масштабный концерт. В 2019 году 40 тысяч человек собрались на выступлении группы «Ленинград».

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ИСТОЧНИК KP.RU