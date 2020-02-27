В Кошелев-парке до конца 2020 года построят еще два детских сада

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:35+03:00

Каждый из них будет рассчитан на 350 мест, в том числе 30 ясельных

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В Самарской области к концу 2020 года собираются построить два новых детских сада. Они расположатся в микрорайоне Кошелев-парк: один — на улице Петра Монастырского рядом с ЖК «Видный» и ЖК «5 бульваров», а второй — на пересечении Северного шоссе и улицы Петра Монастырского около ЖК «Город Чемпионов». Каждый садик будет рассчитан на 350 мест, в том числе 30 ясельных. Малыши Кошелев-парка пойдут в них уже в 2021 году.

— Уже проведены торги. До конца февраля будет подписан контракт, а весной строители приступят к работе. Курировать работы будет региональный минстрой. Отметим, что оба детских сада будут выполнены в том же ярком и красочном стиле, что и другие учреждения для дошкольников в Кошелев-проекте, — рассказали представители компании.

Напомним, что сейчас в микрорайонах Крутые Ключи и Кошелев-парк работают 6 детских садов. Они полностью укомплектованы. Только в Крутых Ключах проживают около 100 тысяч жителей, а в Кошелев-парке — примерно 20 тысяч. Многие из них — молодые семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU