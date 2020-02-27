2020-02-27T13:34:27+03:00
Общество

За январь 2020 года коллекторов из Самарской области оштрафовали на 180 тысяч

Всего от жителей города поступило 49 обращений
Владислав КИРСАНОВ
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Судебные приставы составили шесть протоколов в отношении коллекторов ФОТО: УФССП по Самарской областиСудебные приставы составили шесть протоколов в отношении коллекторов ФОТО: УФССП по Самарской области
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Представители УФССП по Самарской области рассказали о борьбе с нарушениями в работе коллекторов. В адрес агентств, занимающихся возвратами просроченных задолженностей, поступило 49 обращений граждан. В основном жалобы касаются большого количества телефонных звонков.

– Работниками службы проведены четыре внеплановые проверки. Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов таких компаний составила 180 тысяч рублей, – говорится в сообщении ведомства.

В случае проблем, связанных с коллекторами, жителям региона рекомендуют обращаться к судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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