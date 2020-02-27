За январь 2020 года коллекторов из Самарской области оштрафовали на 180 тысяч
Представители УФССП по Самарской области рассказали о борьбе с нарушениями в работе коллекторов. В адрес агентств, занимающихся возвратами просроченных задолженностей, поступило 49 обращений граждан. В основном жалобы касаются большого количества телефонных звонков.
– Работниками службы проведены четыре внеплановые проверки. Составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов таких компаний составила 180 тысяч рублей, – говорится в сообщении ведомства.
В случае проблем, связанных с коллекторами, жителям региона рекомендуют обращаться к судебным приставам.
ИСТОЧНИК KP.RU