Долго изучал сугроб: в Тольятти задержали молодого закладочника

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:35:48+03:00

При себе у молодого человека было около грамма наркотиков

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В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. На улице Щорса правоохранители заметили молодого человека, который долго осматривал занесенный снегом газон.

– Увидев людей в форме, парень выбросил из кармана куртки сверток и попытался убежать, но был задержан. В выброшенном свертке находилось около грамма наркотика синтетического происхождения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

18-летний молодой человек объяснил, что запрещенное средство предназначалось для дальнейшей перепродажи с помощью закладок. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU