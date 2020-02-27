Долго изучал сугроб: в Тольятти задержали молодого закладочника
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. На улице Щорса правоохранители заметили молодого человека, который долго осматривал занесенный снегом газон.
– Увидев людей в форме, парень выбросил из кармана куртки сверток и попытался убежать, но был задержан. В выброшенном свертке находилось около грамма наркотика синтетического происхождения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
18-летний молодой человек объяснил, что запрещенное средство предназначалось для дальнейшей перепродажи с помощью закладок. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU