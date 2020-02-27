Игрок «Крыльев Советов» рассказал о готовности команды к матчу против «Оренбурга»

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:18:45+03:00

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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Отметим, что хавбек выступал за соперника самарцев с 2017 до 2019 года.

– В Самаре нормальная погода для России и этого времени года. Я считаю, что «Крылья» готовы к чемпионату страны. Будем стараться победить. Мотивация против «Оренбурга»? Да, у меня там много друзей, но я профессионал. Буду стараться помогать своей команде, – сказал словенец в интервью клубному телевидению.

Матч состоится в пятницу, 28 февраля, на «Самара Арене». КС занимает 15-е место в турнирной таблице, «Оренбург» – 14-е.

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ИСТОЧНИК KP.RU