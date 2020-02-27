Стала известна дата открытия двух новых «Мягких кинотеатров» в Самаре

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:58:49+03:00

В новых кинотеатрах самарцев ждут роботизированные кресла-диваны с поддержкой для ног Фото: vk.com

Обновленные залы заработают в «МегаСити» и «Космопорте»

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В Самаре в середине марта начнут работать два кинотеатра нового формата. Их откроют в ТРК «МегаСити» и ТРК «Космопорт». Кинотеатры будут «мягкими», как и тот, что находится в торговом центре «Гудок».

- Все залы новых кинотеатров оборудованы роботизированными креслами-диванами с поддержкой для ног. Из-за конструктивных особенностей и размеров кресел значительно увеличилось пространство между рядами, - рассказали представители «Мягкого кинотеатра».

Открытие новых кинотеатров состоится 15 марта. Отметим, что там будет работать фирменная система лояльности «Кинобонус», а также будет действовать акция «Киномания».

На правах информационного партнерства

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Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»

Речь идет о тех, которые расположены в торговых центрах «Космопорт» и «МегаСити» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU