Стала известна дата открытия двух новых «Мягких кинотеатров» в Самаре
В Самаре в середине марта начнут работать два кинотеатра нового формата. Их откроют в ТРК «МегаСити» и ТРК «Космопорт». Кинотеатры будут «мягкими», как и тот, что находится в торговом центре «Гудок».
- Все залы новых кинотеатров оборудованы роботизированными креслами-диванами с поддержкой для ног. Из-за конструктивных особенностей и размеров кресел значительно увеличилось пространство между рядами, - рассказали представители «Мягкого кинотеатра».
Открытие новых кинотеатров состоится 15 марта. Отметим, что там будет работать фирменная система лояльности «Кинобонус», а также будет действовать акция «Киномания».
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Речь идет о тех, которые расположены в торговых центрах «Космопорт» и «МегаСити» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU