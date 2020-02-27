Болельщикам на «Самара Арене» будут бесплатно доставлять еду во время футбольных матчей
Сервис доставки «Яндекс.Еда» объявил о новой акции для любителей футбола. Курьеры будут доставлять продукцию кафе и ресторанов во время домашних матчей «Крыльев Советов».
– Доставка будет осуществляться прямо на трибуны «Самара Арены». Услуга будет доступна уже в эту пятницу, 28 февраля, во время матча КС против «Оренбурга», – говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что клиентам приложения не придется платить за доставку. Минимальная стоимость заказа составит 1 рубль. Матч на «Самара Арене» пройдет в ближайшую пятницу и начнется в 19:30 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU