Бывший хоккеист «Лады», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Игорь Григоренко стал вице-президентом самарского мини-футбольного клуба
Бывший хоккеист Игорь Григоренко стал первым вице-президентом мини-футбольного клуба «Динамо Самара». Об этом сообщает официальный сайт волжан.
- Игорь Григоренко назначен на должность первого вице-президента МФК «Динамо Самара» и будет принимать решения по всему спектру вопросов деятельности клуба и команды, от административных до чисто спортивных, – рассказал президент «Динамо Самара» Игорь Карпов. – Он известный спортсмен – мастер спорта международного класса по хоккею, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка Гагарина и «Золотого шлема». Он прекрасно разбирается в спорте, имеет навыки административной и тренерской работы и сможет реально помочь нашему клубу добиться новых, высоких спортивных результатов.
Игорь Григоренко родился в Тольятти. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году. За это время Григоренко выступал за самарский ЦСК ВВС, тольяттинскую «Ладу», «Салават Юлаев», «Северсталь», ЦСКА, магнитогорский «Металлург». Также нападающий играл за сборную России на чемпионатах мира 2003 и 2006 годов. В составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко выигрывал Кубок Гагарина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Динамо» Самара: почему местная команда базируется в Москве, а в город прилетает только на матчи?
Интервью с генеральным директором МФК «Динамо» Самара Романом Путинцевым: откуда взялась команда, почему именно наш город и какие планы строит клуб (подробности)
«Динамо Самара» в дебютном сезоне выиграло бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу
Клубу чуть больше года, а он уже грозная сила в футзале. Рассказываем, как волжане шли к первым медалям (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU