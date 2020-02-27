2020-02-27T17:24:30+03:00
Спорт

Бывший хоккеист «Лады», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Игорь Григоренко стал вице-президентом самарского мини-футбольного клуба

Его официально представили на сайте МФК «Динамо Самара»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Карьеру Григоренко завершил в 2017 году будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фото: metallurg.ruКарьеру Григоренко завершил в 2017 году будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фото: metallurg.ru
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Бывший хоккеист Игорь Григоренко стал первым вице-президентом мини-футбольного клуба «Динамо Самара». Об этом сообщает официальный сайт волжан.

- Игорь Григоренко назначен на должность первого вице-президента МФК «Динамо Самара» и будет принимать решения по всему спектру вопросов деятельности клуба и команды, от административных до чисто спортивных, – рассказал президент «Динамо Самара» Игорь Карпов. – Он известный спортсмен – мастер спорта международного класса по хоккею, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка Гагарина и «Золотого шлема». Он прекрасно разбирается в спорте, имеет навыки административной и тренерской работы и сможет реально помочь нашему клубу добиться новых, высоких спортивных результатов.

Игорь Григоренко родился в Тольятти. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году. За это время Григоренко выступал за самарский ЦСК ВВС, тольяттинскую «Ладу», «Салават Юлаев», «Северсталь», ЦСКА, магнитогорский «Металлург». Также нападающий играл за сборную России на чемпионатах мира 2003 и 2006 годов. В составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко выигрывал Кубок Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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