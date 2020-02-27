Бедные модники: в Самарскую область не пустили 28 тысяч «паленой» одежды и обуви ведущих брендов

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:26:51+03:00

Было составлено 19 административных протоколов по факту незаконного ввоза товаров ФОТО: Самарская таможня

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Представители Самарской таможни рассказали о выявлении контрафактных товаров, которые пытались провести в регион с начала 2020 года. С января предотвращено попадание на прилавки 28 тысяч единиц «паленой» одежды, обуви и аксессуаров.

– Пытались завести товары ведущих брендов: Armani, Levi's, Gucci, Adidas, Puma, Prada, Reebok, Nike, Columbia и другие, – говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Сотрудники ведомства завели 19 дел об административных правонарушениях по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сумма предотвращенного ущерба для правообладателей составила более 144 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU