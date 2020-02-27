2020-02-27T17:36:35+03:00
Общество

Полмиллиона за покровительство: в Самаре за взятку задержали сотрудников районной администрации

Подозреваемые в течение трех лет получали деньги
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанным грозит до 12 лет тюрьмыЗадержанным грозит до 12 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Самаре задержали двоих сотрудников администрации Железнодорожного района города: действующего и бывшего. По версии следствия, мужчины с 2016 по 2019 год неоднократно получали деньги от гражданина за покровительство его розничной торговли рыбной продукцией.

– Речь идет о двоих работниках – 50-ти и 39-ти лет. Первый получил 42,5 тысячи рублей, второй – 428 тысяч. Оба подозреваемых ранее не были судимы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Как отметили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, бывшего сотрудника районной администрации заключили под стражу, а другой чиновник сейчас находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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