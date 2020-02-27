27 Февр. 2020 2020-02-27T18:29:14+03:00

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В Самаре презентовали книгу, посвященную юбилею Самарской службы крови. Ее автор – Любовь Михайловна Волик. Она проработала на Самарской областной клинической станции переливания крови 46 лет. Несколько глав книги посвящены подвигу работников службы во время войны.

- Сначала врачи и медсестры принимали по 25 человек в день, а после смены локации станции и переоснащения – 300-400. Каждый человек – это от 200 до 500 мл крови. 500 флаконов с кровью в день. Спасительный материал доставляли в эвакогоспиталя и лечебные учреждения области, - рассказывает автор книги.

В важной работе принимали участие гематологи и трансфузиологии, чьи имена знали не только в СССР, но и во всем мире - Сергей Спасо-Кукоцкий и Андрей Багдасаров. Результат впечатляет: для нужд фронта из запасной столицы страны было отправлено более семнадцати тысяч литров крови. Это был один из лучших результатов по Советскому Союзу - всего во время войны действующая армия получила более 1,7 млн. литров консервированной крови - это около 7 миллионов трансфузий.

Любовь Волик пять лет собирала материалы, чтобы написать книгу об истории станции переливания крови.Фото: Александра БЕЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU