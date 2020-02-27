Самарца подозревают в передаче взятки полицейским

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:50:00+03:00

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На жителя Самары возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в посредничество при передаче взятки. В деталях случившегося разбирается следственный отдел по Красноглинскому району Самары регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 10 февраля этого года самарец получил от гражданина 160 тысяч рублей в качестве взятки для передачи ее полицейским за получение гражданства. Подробности пока не разглашаются, расследование уголовного дела продолжается. Как раз сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

В следственном управлении СК России напомнили, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU