2020-02-27T20:29:40+03:00
Общество

Теперь по электронной почте? Фонд капремонта предложил самарцам перейти на электронные квитанции

Теперь оплатить квитанцию можно, что называется, не выходя из дома
Евгения ВАСИНА
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Какой вариант для вас удобнее?Какой вариант для вас удобнее?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный фонд капитального ремонта ищет новые способы взаимодействия с плательщиками. Накануне фонд предложил собственникам жилья получать электронную. квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт. Приходить документ будет на электронную почту. По мнению сотрудников организации, такой вариант оценят те, кто проживает по другому адресу или куда-то уехал, например, в командировку или в отпуск.

- По желанию, собственник помещения может изменить способ получения платежного документа на электронный вариант. Для этого необходимо обратится с заявлением в любой из пунктов приёма граждан НО «ФКР». Образец заявления есть на сайте НО «ФКР» в разделе «Образцы документов», называется «Заявление на направление квитанций на e-mail», - сообщили в организации, - После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет.

Кстати, электронный вариант равносилен бумажному и по желанию его можно будет снова заменить на бумажный.

Подробнее можно узнать по телефону горячей линии: 8(846)300-41-59 для жителей Самары, 8(8482)65-00-59 для жителей Тольятти, 8(800)500-64-76 для жителей других муниципальных образований области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Теперь по электронной почте? Фонд капремонта предложил самарцам перейти на электронные квитанции
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