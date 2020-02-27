"Большая честь благодарить ветеранов за Победу": Евгений Серпер вручил жителям области медали к 75-летию Победы

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:55:28+03:00

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Депутат Государственной Думы Евгений Серпер совершил рабочие поездки в Тольятти и Сызрань. Там он провел встречи с гражданами и навестил ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы вручить им медали к 75-летию Победы.

- Сегодня я выполняю очень приятную миссию. Для всей нашей страны, для каждого гражданина День Победы – самый светлый и дорогой праздник. И очень важно, чтобы накануне этой значимой даты мы смогли дойти до каждого ветерана, проявить внимание и заботу, в случае необходимости оказать помощь и поддержку. Завоеванная старшим поколением, нашими дорогими ветеранами Победа ко многому нас обязывает, учит быть достойными памяти тех, кто отдал за нее свою жизнь, - отметил Евгений Серпер.

Напомним, что именно по инициативе депутата в регионе перед Днем Победы проводится акция "Пирог для ветерана", когда в гости к участникам войны приходят волонтеры, юнармейцы.

Также во время поездки депутат провел прием граждан. Жители дома на ул. 50 Лет Октября, например, пожаловались, что им ряд проблем создает кафе, расположенное рядом. Печная труба установлена без согласования и смог попадает в жилые комнаты. Депутат пообещал рассмотреть все просьбы и проконтролировать решение проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU