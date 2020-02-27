Сильный ветер и гололед: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:08:45+03:00

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И снова в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за не совсем благоприятных метеоусловий. Синоптики Приволжского УГМС предупреждают, ночью с 27 на 28 февраля начиная с 22 часов и днем 28 февраля до 19 часов местами по области ожидается усиление южного ветра — порывы 15-18 м/с. В зоне риска юго-восточные районы, восточные, центральные и северные.

В общем погода в регионе весенняя. Так в пятницу, 28 февраля, в небо облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха +2...+7 °C. Ночью температура опустится до -2…+3.

На дорогах сохраняется гололедица. Будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU