В Самаре прокуратурой нашла нарушения при реализации национального проекта «Культура»

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Красноглинского района Самары проверила, как реализуют национальный проект «Культура» и нашла нарушения.

Выяснилось, что МБУК Самары «ДК Чайка» и ООО «РегионСпецСтрой» еще в декабре 2018 года заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания, ранее именуемого «Дом культуры «Октябрь», что расположено по адресу: г. Самара, квартал 4, д. 9. Цена вопроса - 98 110 482,5 рублей. К 25 декабря 2019 года работы должны были завершиться, но…не действительности не все так хорошо, как на бумаге.

Тщательная проверка показала, что нарушений немало и допущены они должностными лицами, которые пренебрегли законом о контрактной системе: изменился объем выполненных работ, произошло дроблении контрактов, Документы и информация вовремя не отсылались в реестр контрактов.

Теперь прокуратурой района в отношении директора учреждения и его заместителя, контрактного управляющего возбуждены административные дела. Акты прокурорского реагирования рассмотрены государственной инспекцией финансового контроля Самарской области, директору МБУК назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25000 рублей, ее заместителю - 20000 руб., контрактному управляющему - 40000 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре к концу года закончат реконструкцию дома культуры «Октябрь»

Сейчас в здании полным ходом идут внутренние отделочные работы и монтаж новых окон

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU