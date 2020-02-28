Хоккейная «Лада» потерпела разгромное поражение в третьем матче плей-офф

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:40:27+03:00

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Нефтяника» Фото: ХК "Лада".

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Вчера, 27 февраля, в Альметьевске состоялся третий матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в рамках которой местный «Нефтяник» принимал «Ладу». Встреча сложилась для тольяттинского клуба крайне неудачно.

– За первые три периода хозяева льда смогли забросить в ворота команды из Самарской области пять шайб. Забить гол престижа «Ладе» удалось лишь за две минуты до конца поединка. Итог – 5:1 в пользу «Нефтяника», – сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет в серии стал 2:1 в пользу коллектива из Татарстана. Следующий матч состоится сегодня, 28 февраля. Игра пройдет также в Альметьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU